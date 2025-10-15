जैसलमेर अग्निकांड: बस में कैसे लगी आग? विभाग से कहां हुई चूक? सेफ्टी मानकों में क्या गड़बड़ थी? जानें सवालों के जवाब

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया। भारतीय सेना की 12वीं रैपिड डिवीजन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पोकलेन मशीन और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने में सहयोग किया। हालांकि, तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस अभी भी बस में सवार यात्रियों की सटीक संख्या का पता लगाने में जुटी है। बुकिंग एजेंट ने बताया कि गड़ीसर सर्किल पर बस में करीब 30 यात्री सवार थे, और बाद में कुछ और लोग चढ़े, लेकिन सटीक संख्या की पुष्टि के लिए जांच जारी है।