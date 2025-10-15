Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

जैसलमेर अग्निकांड: बस में कैसे लगी आग? विभाग से कहां हुई चूक? सेफ्टी मानकों में क्या गड़बड़ थी? जानें सवालों के जवाब

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर में बीते मंगलवार को हुए भीषण बस अग्निकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। आग लगने से कम से कम 22 लोगों की जान चली गई।

3 min read

जैसलमेर

image

Nirmal Pareek

Oct 15, 2025

Jaisalmer bus fire

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर में बीते मंगलवार को हुए भीषण बस अग्निकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में दोपहर करीब 3:30 बजे आग लगने से कम से कम 22 लोगों की जान चली गई, जबकि 16 अन्य यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। इस हादसे परिवहन विभाग की लापरवाही और बसों में सेफ्टी मानकों की अनदेखी को भी उजागर किया है।

हादसे के बाद पहली FIR जैसलमेर के सदर थाने में दर्ज की गई है, जिसमें मृतक पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

हादसे का भयावह मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में आग लगने के बाद स्थिति इतनी भयावह हो गई कि यात्री बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहे। बस में सवार 57 यात्रियों में से ज्यादातर लोग एकमात्र दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियां तोड़कर और कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश लोग बाहर नहीं निकल सके। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई शव एक-दूसरे के ऊपर चिपके हुए मिले।

हादसे में 10 साल के यूनुस ने भी जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल के अनुसार, तीन अन्य घायल मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शवों की पहचान के लिए जोधपुर और जैसलमेर के अस्पतालों में डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं।

जवाहिर हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन के लिए विशेष रूम बनाया गया है और परिजनों के डीएनए सैंपल्स जोधपुर की लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि सैंपल वेरिफिकेशन में सावधानी बरती जा रही है, और 24 घंटे में शवों की पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

सेफ्टी मानकों में गंभीर चूक

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस में कई सेफ्टी मानकों की अनदेखी की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस भले ही नई थी, लेकिन इसमें न तो इमरजेंसी गेट था और न ही खिड़कियां तोड़ने के लिए विंडो हैमर। इसके अलावा, बस को कुछ साल पहले मॉडिफाई किया गया था, जिसमें ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।

स्थानीय लोगों का दावा है कि बस की डिग्गी में पटाखे रखे थे, जिसके कारण आग इतनी तेजी से फैली। इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट और एसी के कम्प्रेशर पाइप फटने की भी बात सामने आई है।

लोगों ने बताया कि बस में बाहर निकलने का रास्ता बेहद संकरा था और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। उन्होंने शॉर्ट सर्किट और एसी गैस लीकेज को आग फैलने का प्रमुख कारण बताया। कहना है कि अगर बस में इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सेफ्टी उपकरण होते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।

यहां देखें वीडियो-


परिवहन विभाग की लापरवाही

हादसे की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुख्य वजह बताया गया है। हालांकि, बस में ज्वलनशील सामग्री और संभावित रूप से पटाखों की मौजूदगी ने आग को और भड़काने का काम किया। परिवहन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी बस को सड़क पर चलने की अनुमति कैसे दी गई, जिसमें बुनियादी सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया गया था।

नियमों के अनुसार, हर स्लीपर बस में इमरजेंसी एग्जिट, विंडो हैमर, और अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है, लेकिन इस बस में ये सभी सुविधाएं नदारद थीं।

सरकार और प्रशासन का रवैया

हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने इस हादसे को बेहद दर्दनाक करार देते हुए घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों को सहायता का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की।

वहीं, विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है और जिम्मेदारी तय करने के बजाय लापरवाही को ढकने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक नई बस में आग कैसे लगी और लपटें इतनी तेजी से कैसे फैलीं।

राहत और बचाव कार्य

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया। भारतीय सेना की 12वीं रैपिड डिवीजन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पोकलेन मशीन और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने में सहयोग किया। हालांकि, तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस अभी भी बस में सवार यात्रियों की सटीक संख्या का पता लगाने में जुटी है। बुकिंग एजेंट ने बताया कि गड़ीसर सर्किल पर बस में करीब 30 यात्री सवार थे, और बाद में कुछ और लोग चढ़े, लेकिन सटीक संख्या की पुष्टि के लिए जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: क्यों हो रहा है विवाद? गहलोत ने क्यों जताई नाराजगी? जानें पूरी कहानी
Patrika Special News
Rajasthan Congress

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Patrika Special / जैसलमेर अग्निकांड: बस में कैसे लगी आग? विभाग से कहां हुई चूक? सेफ्टी मानकों में क्या गड़बड़ थी? जानें सवालों के जवाब

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Bihar Voters Gender Ratio: महिला और पुरुष का वोटर्स अनुपात 15 साल में पहली बार गिरा, महिलाएं हुईं कम, इन राज्यों में क्या है हाल

Ratio of women to men voters in Bihar first time falls in 15 years
Patrika Special News

Chhattisgarh Education: छोटे गांव से बड़ी मिसाल! एक शिक्षक से शुरू हुई यात्रा… अब बनी आदर्श विद्यालय की पहचान

प्राथमिक शाला बनबांधा की बदलती तस्वीर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

एमपी के जंगलों की सेहत की कहानी, वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर की जुबानी, ‘चीता प्रोजेक्ट दिल के सबसे करीब’

Wildlife ke Asli hero episode 2
Patrika Special News

यहां जो भी मुख्यमंत्री रहा, उसकी सरकार गई! क्या अब बदलेगी शापित बंगले की कहानी?

Civil Lines 33 Shyam Nath Marg Delhi Jinx Bungalow Full Story Social Welfare Minister Ravinder Inderj
नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में खेली गईं 5 सबसे बड़ी पारियां, टॉप 5 में दो बार रोहित शर्मा का नाम

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.