राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: क्यों हो रहा है विवाद? गहलोत ने क्यों जताई नाराजगी? जानें पूरी कहानी

गहलोत की इस टिप्पणी के बाद जोधपुर, अजमेर, कोटा और दौसा जैसे अन्य जिलों में हो रही गुटबाजी को भी हवा मिली है। सूत्रों के अनुसार, कई जगहों पर सीनियर नेता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो इस अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। लेकिन यहां सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी कौनसे बड़े नेता कर रहे हैं? क्योंकि गहलोत के ट्विट का इशारा सीधा प्रदेश नेतृत्व की तरफ माना जा रहा है।