जैश ए मोहम्मद ने भारत को दिए 6 बड़े जख्म, 6 दिसंबर को थी देश को दहलाने की प्लानिंग

इस मॉड्यूल के अब तक 8 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में पता चला कि इस टेरर मॉड्यूल का कानेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। जैश से जुड़े आतंकी 6 दिसंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। उनके निशाने पर अयोध्या, बनारस, दिल्ली जैसे शहर थे, लेकिन आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल की गिफ्तारी और उसके ठिकानों पर छापे से मिले 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट ने आतंकी मंसूबो पर पानी फेर दिया था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मुजम्मिल और अपने साथियों की गिरफ्तारी के कारण हड़बड़ाहट में आकर उमर ने लाल किले के पास घटना को अंजाम दिया।