Javed Akhtar birthday: ‘हिंदी सिर्फ हिंदुओं की नहीं, वैसे ही उर्दू महज मुसलमानों की भाषा नहीं’, जावेद अख्तर कैसे बने नास्तिक?

Bangladeshi Muslim Speaks Bengali not Urdu : वह कहते हैं कि भाषा व्यवहार की चीज है। वह इसे एक उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा भाषा को लेकर हुआ। वह कहते हैं कि दो देशों के बंटवारे में हमेशा यह देखा गया कि अल्पसंख्यकों ही अलग होने की मांग करते हैं। हालांकि पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने की कहानी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान की आबादी विभाजन से पहले 17 करोड़ के करीब थी। वहां 7 करोड़ लोगों की जुबान उर्दू थी और 10 करोड़ लोगों की बंगाली थी। वहां के सियासतदान चाहते थे कि पाकिस्तान की 17 करोड़ की पूरी आबादी उर्दू पढ़े, लिखे और बोले। बंगाली जुबान वाले 10 करोड़ मुसलमानों ने साफ-साफ मना कर दिया कि वह उर्दू नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने बांग्ला भाषा को लेकर लड़ाई लड़ी और देश का बंटवारा किया। बांग्लादेश में मुसलमानों की मादरी जुबान उर्दू है।