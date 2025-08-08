Raksha Bandhan Special : खुशी या गम है इनके लिए राखी… किन्ररों के रक्षाबंधन की कहानी है इमोशनल

शोध (Indian Journal of Psychological Medicine) के मुताबिक, भारत में 32% - 50% किन्नर भेदभाव, यौन शोषण, बुलिंग आदि के कारण आत्महत्या का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अनुसार, स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय ये कहता है कि करीब 31 प्रतिशत ट्रांसवुमन के साथ पहला यौन संबंध उनकी बैगर मर्जी के ही पुरुष द्वारा बनाया जाता है। इस पर डॉ. मीरा व मेघना कहती हैं कि भारत में किन्नर असुरक्षित हैं और वो आज भी सुरक्षा के लिए समाज व सरकार की ओर नजर टिकाए हैं। उम्मीद है कि किसी रक्षाबंधन पर उनको ऐसा तोहफा मिलेगा जिससे वो भी सुरक्षित जीवन जी पाएंगे।