कम लागत, ज्यादा मुनाफा! बालोद में चिया सीड खेती से बदल रही किसानों की किस्मत, जानें इसके फायदे...(photo-patrika)
Chia Seed Farming in CG: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कृषि के क्षेत्र में एक नई और सकारात्मक बदलाव की बयार बह रही है। पारंपरिक फसलों के बीच अब किसान वैकल्पिक और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में चिया सीड की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जो कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल के रूप में उभर रही है।
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