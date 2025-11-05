क्या भारतवंशी ममदानी, ट्रंप से टकराव के बिना काम कर सकेंगे ? ग्लोबल संघर्ष और भारत कनेक्शन

वैसे ममदानी का ग्लोबल सिटी मॉडल किसी भी सीमा या राष्ट्रीयता से ऊपर उठ कर, पूरे ग्रह के लिए एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने की कल्पना करता है। उनका मानना है कि दुनिया की समृद्धि का रास्ता "ग्लोबल सिटी" में निहित है, जहां सभी लोग समान अवसरों और अधिकारों के साथ एक-दूसरे के साथ काम करें। यह विचारधारा, खासकर उन देशों के लिए जिनकी आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं वैश्विक कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं, बहुत आकर्षक हो सकती है। वहीं ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अन्य विकसित देशों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन चुका है। उनका आदर्श "अमेरिका पहले" के सिद्धांत पर आधारित है, जो सीमाओं को मज़बूत करने और विदेश नीति में एकतरफा फैसलों को बढ़ावा देता है। ट्रंप का यह दृष्टिकोण वैश्विक सहयोग को नकारता है और देश की आंतरिक समस्याओं को प्राथमिकता देता है। उनका राष्ट्रवाद, जो विश्वभर में बढ़ रहा है, विकासशील देशों के लिए एक चुनौती हो सकता है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए, जो वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनते जा रहे हैं।