घर बनाने के लिए 25 लाख रुपये दे रही मोदी सरकार, पत्नी के साथ भी कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार आपके लिए आकर्षक स्कीम लाई है, जिसमें आप सरकार से 25 लाख रुपये अपना घर बनाने के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में हैं तो क्या कहने…उनको भी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों को सस्ती ब्याज दर पर अपना घर बनाने का मौका देती है और पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग बेनिफिट लेने की सुविधा से इसका फायदा दोगुना हो सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 31 जुलाई 2025 तक के सभी संशोधन इसमें शामिल किए गए हैं।