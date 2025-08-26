2 करोड़ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएगी मोदी सरकार, देशभर के 1850 जिलों में लगेंगे कैंप

पेंशनरों को इस साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच 2 करोड़ पेंशनरों का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की ठानी है। उसके मुताबिक चौथे चरण के देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान को इस बार शुरू किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना Life Certificate जमा करना अनिवार्य होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। बीते साल हुए DLC अभियान 3.0 में 845 शहरों से 1.62 करोड़ प्रमाणपत्र बने थे।
अधिकारियों के मुताबिक DLC अभियान 4.0 अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। इसका उद्देश्य देश के सबसे दूरदराज इलाकों तक पेंशनभोगियों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना है। इस बार यह अभियान 1,850 से अधिक जिलों, शहरों और कस्बों को कवर करेगा और 2,500 से अधिक स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर 2025 में आयोजित इस एक माह लंबे अभियान के दौरान दो करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जाएं। इसके लिए उन्नत फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई संस्थाओं को जोड़ा गया है। इनमें पेंशन वितरण करने वाले बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA), दूरसंचार विभाग, भारतीय रेलवे, डाक विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) शामिल हैं।
DoPPW सचिव वी. श्रीनिवास ने हाल में इसकी तैयारियों की समीक्षा की थी। योजना के तहत IPPB 1,600 डाकघरों में कैंप आयोजित करेगा और अपने 1.8 लाख डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर दफ्तरों के अलावा घर-घर जाकर सेवा भी उपलब्ध कराएगा।
अभियान में 19 पेंशन वितरण बैंक भी भाग लेंगे। ये बैंक 315 शहरों में 900 से अधिक स्थानों पर शिविर लगाएंगे। वहीं 57 पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पेंशनभोगियों को कैंप में शामिल कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगी।
राज्यों में उत्तर प्रदेश 170 शहरों/कस्बों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश (127), बिहार (114), ओडिशा (110) और महाराष्ट्र (106) में सबसे अधिक कैंप लगाए जाएंगे। बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 82 शहरों में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (31), बैंक ऑफ इंडिया (27), इंडियन बैंक (24) और बैंक ऑफ बड़ौदा (24) का स्थान रहेगा।
अधिकारियों का कहना है कि अभियान का व्यापक विस्तार इस उद्देश्य से किया गया है कि हर पेंशनभोगी, चाहे वह किसी भी इलाके में रहता हो, आसानी से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सके। इससे उनकी पेंशन मिलती रहेगी और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने से आराम मिलेगा।