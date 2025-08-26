2 करोड़ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएगी मोदी सरकार, देशभर के 1850 जिलों में लगेंगे कैंप

पेंशनरों को इस साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच 2 करोड़ पेंशनरों का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की ठानी है। उसके मुताबिक चौथे चरण के देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान को इस बार शुरू किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना Life Certificate जमा करना अनिवार्य होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। बीते साल हुए DLC अभियान 3.0 में 845 शहरों से 1.62 करोड़ प्रमाणपत्र बने थे।