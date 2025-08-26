Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

2 करोड़ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएगी मोदी सरकार, देशभर के 1850 जिलों में लगेंगे कैंप

2024 में मोदी सरकार ने बनवाए थे 845 शहरों में 1.62 करोड़ जीवन प्रमाणपत्र।

भारत

Ashish Deep

Aug 26, 2025

Life Certificate
सरकार देशभर के 1850 जिलों में लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने का कैंप लगवाएगी। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

पेंशनरों को इस साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच 2 करोड़ पेंशनरों का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की ठानी है। उसके मुताबिक चौथे चरण के देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान को इस बार शुरू किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना Life Certificate जमा करना अनिवार्य होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। बीते साल हुए DLC अभियान 3.0 में 845 शहरों से 1.62 करोड़ प्रमाणपत्र बने थे।

इस बार ढाई हजार कैंप लगेंगे

अधिकारियों के मुताबिक DLC अभियान 4.0 अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। इसका उद्देश्य देश के सबसे दूरदराज इलाकों तक पेंशनभोगियों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना है। इस बार यह अभियान 1,850 से अधिक जिलों, शहरों और कस्बों को कवर करेगा और 2,500 से अधिक स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर 2025 में आयोजित इस एक माह लंबे अभियान के दौरान दो करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जाएं। इसके लिए उन्नत फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

बैंक के साथ दूसरी संस्थाएं करेंगी प्रमाणपत्र बनाने में मदद

इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई संस्थाओं को जोड़ा गया है। इनमें पेंशन वितरण करने वाले बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA), दूरसंचार विभाग, भारतीय रेलवे, डाक विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) शामिल हैं।

1.8 लाख डाक सेवक करेंगे पेंशनर की मदद

DoPPW सचिव वी. श्रीनिवास ने हाल में इसकी तैयारियों की समीक्षा की थी। योजना के तहत IPPB 1,600 डाकघरों में कैंप आयोजित करेगा और अपने 1.8 लाख डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर दफ्तरों के अलावा घर-घर जाकर सेवा भी उपलब्ध कराएगा।

बैंक खुद लगाएंगे 900 कैंप

अभियान में 19 पेंशन वितरण बैंक भी भाग लेंगे। ये बैंक 315 शहरों में 900 से अधिक स्थानों पर शिविर लगाएंगे। वहीं 57 पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पेंशनभोगियों को कैंप में शामिल कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

यूपी में सबसे ज्यादा कैंप लगाने का लक्ष्य

राज्यों में उत्तर प्रदेश 170 शहरों/कस्बों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश (127), बिहार (114), ओडिशा (110) और महाराष्ट्र (106) में सबसे अधिक कैंप लगाए जाएंगे। बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 82 शहरों में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (31), बैंक ऑफ इंडिया (27), इंडियन बैंक (24) और बैंक ऑफ बड़ौदा (24) का स्थान रहेगा।

पेंशनभोगियों को होगी सहूलियत

अधिकारियों का कहना है कि अभियान का व्यापक विस्तार इस उद्देश्य से किया गया है कि हर पेंशनभोगी, चाहे वह किसी भी इलाके में रहता हो, आसानी से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सके। इससे उनकी पेंशन मिलती रहेगी और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने से आराम मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

25 Aug 2025 04:56 pm

Published on:

26 Aug 2025 05:59 am

Hindi News / Patrika Special / 2 करोड़ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएगी मोदी सरकार, देशभर के 1850 जिलों में लगेंगे कैंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.