मोकामा में बाहुबलियों की भिड़ंत: अनंत सिंह vs वीणा देवी, 25 साल पुरानी दुश्मनी का लिखा जा रहा नया अध्याय

उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को सांसद बनाया। वीणा देवी ने लोकसभा चुनाव में जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह को पटखनी दी थी। उधर, सूरजभान के मोकामा छोड़ने के बाद साल 2005 से अनंत सिंह लगातार विधायक चुने गए। पहले तीन बार जेडीयू से, फिर निर्दलीय और 2020 में आरजेडी से विधायक बने। एक मामले में कोर्ट से दोषी पाए जाने पर उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद 2022 में उपचुनाव के राजद ने उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। नीलम ने उपचुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो विश्वास मत परीक्षण के दौरान राजद की नीलम देवी ने नीतीश को समर्थन दे दिया था। अब एक बार फिर अनंत सिंह जदयू की टिकट पर 2025 में चुनावी ताल ठोक रहे हैं।