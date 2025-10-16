Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

मोकामा में बाहुबलियों की भिड़ंत: अनंत सिंह vs वीणा देवी, 25 साल पुरानी दुश्मनी का लिखा जा रहा नया अध्याय

अनंत सिंह और सूरजभान की सियासी लड़ाई का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को राजद ने मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। पढ़ें पूरी खबर...

3 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 16, 2025

Anant Singh and Suraj Bhan

अनंत सिंह और सूरजभान (फोटो-IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की डुगडुगी बज चुकी है। मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। यहां 25 साल पुरानी दो बाहुबलियों की लड़ाई का नया अध्याय भी लिखा जा रहा है। जदयू से टिकट मिलने के बाद अनंत सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा छोड़कर राजद में शामिल हुए बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी वीणा देवी को टिकट दिलाया है।

2000 के विधानसभा से शुरु हुई थी दुश्मनी की शुरुआत

मोकामा की राजनीति हमेशा से बाहुबलियों का अड्डा रही है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ऊर्फ बड़े सरकार ने साल 1990 और 1995 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। यहां दो बाहुबलियों के बीच दुश्मनी की शुरुआत 2000 के विधानसभा चुनाव से हुई, जब सूरजभान सिंह जेल की सलाखों के पीछे से भी अनंत सिंह के बड़े भाई और राजद सरकार में तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को भारी मतों से हरा दिया था। सूरजभान बाद में मुंगेर की सीट से सांसद भी बने, लेकिन बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उन्हें उम्रकैद की सजा हो गई, जिसके बाद वे चुनावी राजनीति से बाहर हो गए और अपने परिवार को आगे कर दिया। वह खुद बैकडोर पॉलिटिक्स करने लगे।

उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को सांसद बनाया। वीणा देवी ने लोकसभा चुनाव में जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह को पटखनी दी थी। उधर, सूरजभान के मोकामा छोड़ने के बाद साल 2005 से अनंत सिंह लगातार विधायक चुने गए। पहले तीन बार जेडीयू से, फिर निर्दलीय और 2020 में आरजेडी से विधायक बने। एक मामले में कोर्ट से दोषी पाए जाने पर उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद 2022 में उपचुनाव के राजद ने उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। नीलम ने उपचुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो विश्वास मत परीक्षण के दौरान राजद की नीलम देवी ने नीतीश को समर्थन दे दिया था। अब एक बार फिर अनंत सिंह जदयू की टिकट पर 2025 में चुनावी ताल ठोक रहे हैं।

जातीय समीकरण और बाहुबल की टक्कर

मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले में आती है, लेकिन मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां भूमिहार समुदाय का वर्चस्व है, और दोनों उम्मीदवार इसी जाति से हैं। अनंत सिंह का स्थानीय जनाधार मजबूत है। वहीं, वीणा देवी को सूरजभान का राजनीतिक नेटवर्क (बलिया, मुंगेर, नवादा तक फैला) और आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक (यादव, मुस्लिम) मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि सूरजभान की एंट्री से महागठबंधन को भूमिहार वोटों में सेंध लगाने का मौका मिला है। इसका फायदा मोकामा सहित कई अन्य सीटों पर भी देखने को मिल सकता है।

एक वक्त हुआ करता था औद्योगिक हब

मोकामा, जो एक वक्त औद्योगिक हब हुआ करता था। भारत बैंगन फैक्ट्री, सूत मिल, बाटा और मैकडॉवेल जैसी यूनिट अब खंडहर में बदल चुकी हैं। बेरोजगारी, पलायन और टाल की जलभराव समस्या अब भी मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि नेता टाल के नाम पर वोट मांगते हैं, पर टाल में अब भी पानी भरा रहता है। स्थानीय जनता का मानना है कि यहां चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि बाहुबल और रसूख के बल पर जीता जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 01:52 pm

Hindi News / Patrika Special / मोकामा में बाहुबलियों की भिड़ंत: अनंत सिंह vs वीणा देवी, 25 साल पुरानी दुश्मनी का लिखा जा रहा नया अध्याय

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Jaisalmer Bus Fire: लग्ज़री के भ्रम में यमराज के मुंह में बैठकर यात्रा कर रहे लोग… AC स्लीपर बसों के सुरक्षा मानक क्या कहते हैं?

Jaisalmer Bus Fire
Patrika Special News

जैसलमेर अग्निकांड: बस में कैसे लगी आग? विभाग से कहां हुई चूक? सेफ्टी मानकों में क्या गड़बड़ थी? जानें सवालों के जवाब

Jaisalmer bus fire
Patrika Special News

Bihar Voters Gender Ratio: महिला और पुरुष का वोटर्स अनुपात 15 साल में पहली बार गिरा, महिलाएं हुईं कम, इन राज्यों में क्या है हाल

Ratio of women to men voters in Bihar first time falls in 15 years
Patrika Special News

Chhattisgarh Education: छोटे गांव से बड़ी मिसाल! एक शिक्षक से शुरू हुई यात्रा… अब बनी आदर्श विद्यालय की पहचान

प्राथमिक शाला बनबांधा की बदलती तस्वीर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

एमपी के जंगलों की सेहत की कहानी, वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर की जुबानी, ‘चीता प्रोजेक्ट दिल के सबसे करीब’

Wildlife ke Asli hero episode 2
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.