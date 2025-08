96 साल का पुराना रिकार्ड टूटा, 69 रन और बना लेती टीम इंडिया तो लिख जाता नया इतिहास

List of Most Runs in Test Series: एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। शुभमन गिल से लेकर ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने रनों का अंबार लगाया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि इंग्लैंड ने 1928-29 में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 3,757 रन बनाए थे। 96 साल बाद यंग टीम इंडिया ने 3,809 रन बनाकर उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। हालांकि अगर भारतीय टीम 69 रन और बना लेती, तो टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास लिख जाता।