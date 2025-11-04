खतरे में एमपी के वन्यजीव, गांव-गांव पहुंचे असम, मिजोरम के बड़े तस्कर… नेपाल, वियतनाम, म्यांमार, चीन तक सप्लाई

MP News: घने जंगल, सोन, जोहिला और नर्मदा तीन नदियां और तीन नेशनल पार्कों का इलाका ऊदबिलाव और पैंगोलिन तस्करी का गुप्त ठिकाना बन गया है। जलीय और स्थलीय जीवों की विविधता के लिए खास शहडोल संभाग और आसपास के वन क्षेत्र बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व और अमरकंटक वन परिक्षेत्र के साथ अचानकमार शिकारियों की गिरफ्त में हैं। उन्होंने ऊदबिलाव की खाल और पैंगोलिन के शल्क की तस्करी के लिए गांव-गांव में नेटवर्क बना रखा है। ग्रामीणों के जरिए वे रैकी करा रहे हैं। फिर वन्य प्राणियों की खरीदी कर बाहर खपा रहे हैं।