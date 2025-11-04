बालाघाट के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा

MP News: जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। जानकारी मिल रही है कि कटेझिरिया क्षेत्र के जंगल में 6 से 8 माओवादियों के होने की संभावना है। गोलीबारी में अभी तक किसी भी माओवादी के ढेर होने या जवानों के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।