Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

बालाघाट के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा

MP News: सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच सोमवार-मंगलवार की रात से मुठभेड़ जारी, कटेझिरिया के जंगलों में 6-8 माओवादी...

less than 1 minute read
Google source verification

बालाघाट

image

Sanjana Kumar

Nov 04, 2025

MP News

MP News

MP News: जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। जानकारी मिल रही है कि कटेझिरिया क्षेत्र के जंगल में 6 से 8 माओवादियों के होने की संभावना है। गोलीबारी में अभी तक किसी भी माओवादी के ढेर होने या जवानों के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।

800 जवानों ने संभाला मोर्चा

सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच बालाघाट के जंगलों में यह मुठभेड़ सोमवार-मंगलवार की रात से जारी है। जिसे देखते हुए पुलिस ने जंगल में सर्चिंग तेज कर दी है। सुरक्षा बल के करीब 800 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों और पुलिस टीम जंगल में दाखिल हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
भोपाल
CS Anurag Jain in supreme court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बालाघाट के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: MP में पहली बार महिला नक्सली ने किया सरेंडर, 12 साल बाद डाले हथियार

Female Naxalite sunita surrenders Hawk Force balaghat mp news
बालाघाट

एसपी ने रोका तो आगबबूला हुए नेताजी, हुई तीखी बहस, कट गया 2300 रुपये का चालान

Balaghat SP Aditya Mishra stopped Former mla
बालाघाट

एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

balaghat
बालाघाट

डॉ श्रद्धा बारमाटे एवं डॉ स्वाति मेश्राम के निजी क्लीनिक किए गए सील

शासकीय चिकित्सक होने के बाद भी संचालित कर रही थी निजी क्लीनिक
बालाघाट

25 करोड़ से बनाकर तैयार हुआ 550 मीटर लंबा वैनगंगा नदी पर पुल

वारासिवनी से गोंदिया की 16 किमी. की कम हुई दूरी
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.