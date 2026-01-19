‘जब इंदिरा गांधी समेत सारे मंत्री हारे तब मैं और राजस्थान के नाथूराम मिर्धा जीते थे चुनाव’, पढ़िए Dr. Karan Singh का इंटरव्यू

मैं 16 वर्ष की उम्र में भारी मुश्किल में पड़ गया। मैं व्हीलचेयर पर सारा दिन बैठा रहता था। मेरे कूल्हे में कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कूल्हे पर प्लास्टर चढ़ाकर मेरी समस्या ठीक करने की कोशिश की गई। छह महीने तक हाल जस की तस बनी हुई थी। मैं अपने पिता की चार बीवियों का इकलौता वारिश था। पहली तीन बीवियों से कोई बच्चा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने हिमाचल के कांगड़ा के एक गांव की औरत से शादी की। उनसे मैं पैदा हुआ। जाहिर सी बात है कि मेरी हालत देखकर वह बहुत परेशान रहते थे। उन्हीं दिनों जम्मू-कश्मीर रियासत का भारत में विलय करवाने के लिए सरदार बल्लभ पटेल मेरे पिता से मिलने मेरे घर आए थे। उन्होंने पिताजी से मेरे बारा में जानने के बाद कहा कि इसको अमेरिका भेजिए। मैं 11 महीने अपने इलाज के लिए अमेरिका में रहा। देवी मां की कृपा से मैं ठीक हो गया। जाहिर सी बात है कि बल्लभ भाई पटेल की नेक सलाह ने मुझपर गहरा प्रभाव डाला।