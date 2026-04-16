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Nari Shakti Vandan Adhiniyam : 33% महिला आरक्षण लक्ष्य के करीब कौन सी पार्टी? महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में बीजेपी में भी कुछ सुधार

Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2026 : देश में लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों का 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात जोरशोर से चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam Passed in 2023) में पारित हो गया था, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया जा सका [&hellip;]

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 16, 2026

Women Reservation Bill 2026

दुनिया भर में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व औसतन 27.2% है। (Photo: IANS)

Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2026 : देश में लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों का 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात जोरशोर से चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam Passed in 2023) में पारित हो गया था, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया जा सका है। 106वां संवैधानिक संशोधन करके लोकसभा में 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने और राज्य की विधानसभाओं में कुल सीटों को 50 फीसदी बढ़ाने की चर्चा चल रही है। हालांकि, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को कितनी सीटें दी हैं, आइए जानते हैं।

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