National Sports Day 2025: जब मैदान ही नहीं बचे तो कल के खिलाड़ी कहां से निकलेंगे? जानिए राजधानी के गुमनाम खेल मैदान के बारे में

विडंबना यह है कि राजधानी में जो गिने-चुने मैदान बचे हैं, वे भी सालभर अलग-अलग गतिविधियों से घिरे रहते हैं। कभी एग्जीबिशन, तो कभी मेले का आयोजन। खेलकूद के लिए जगह ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। हालत यह है कि इन मैदानों की नियमित सफाई तक नहीं हो पाती। हिंद स्पोर्ट्स मैदान में रेत बिखरी रहती है और मवेशी आराम फरमाते मिल जाते हैं। वहीं, बीटीआई मैदान इस समय ग्रामोद्योग प्रदर्शनी से घिरा हुआ है। यानी खेल के नाम पर जो जमीन बची है, वह भी लगातार दूसरे इस्तेमाल में व्यस्त रहती है।