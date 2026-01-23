Netaji Subhas Chandra Bose Death Mystery: तीन जांच समितियों ने क्या कहा, नेताजी के परपोते ने राष्ट्रपति से क्या कर दी मांग?

मुखर्जी आयोग ने पहले दो आयोगों की रिपोर्ट खारीज कर दी। इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज मनोज कुमार मुखर्जी को बनाया गया। इस रिपोर्ट में पहले की दोनों रिपोर्ट में जिक्र ताइहोकू विमान हादसे की थ्योरी खारिज कर दी गई। आयोग ने साफ कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान (ताइहोकू) में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु साबित नहीं होती। उनका कहना है कि इस दुघर्टना से जुड़े ठोस, विश्वसनीय और निर्णायक सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में यह तक कह दिया गया कि नेताजी की मौत का कोई पुख्ता प्रमाण (न ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिला और ना ही निर्विवाद साक्ष्य) नहीं मिला। मुखर्जी आयोग ने जापान के रेंकोजी मंदिर रखीं नेताजी की अस्थियों को झूठा बताया। आयोग ने यह संभावना जताई कि नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ (USSR) में हो सकते हैं। हालांकि इस बात की भी अबतक पुष्टि नहीं हो सकी है।