Inequality to Corruption Control: न्यूयॉर्क से नेपाल तक अमीरों पर कसा जा रहा शिकंजा! क्या बदल रहा है सत्ता का मिजाज?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी (Photo: IANS)
Inequality and Corruption Control: दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों अमेरिका के न्यूयॉर्क और भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हाल के दिनों में ऐसे नीतिगत बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वह दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दोनों ही जगहों पर शासन की स्वच्छता, आर्थिक न्याय और पारदर्शिता के उठाए जा रहे सवाल, दुनिया में चर्चा का विषय बन रहे हैं। एक ओर न्यूयॉर्क में अमीरों पर कर लगाकर सार्वजनिक संसाधन जुटाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर नेपाल में पूर्व राज परिवारों, नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का प्रयास किया जा रहा है।
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