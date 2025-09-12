पृथ्वी ही नहीं, कभी मंगल ग्रह पर भी था जीवन!, जानिए NASA की रिसर्च में क्या-क्या पता चला?

NASA Research: मंगल ग्रह (Mars) पर जीवन की खोज लंबे समय से वैज्ञानिकों (Scientist) का सपना रहा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को मंगल पर जीवन के संकेत खोजने की दिशा में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। नासा का रोवर ‘पर्सिवरेंस’ कई वर्ष की खोज के बाद मंगल पर जेजेरो क्रेटर की एक सूखी नदी की तलहटी से पत्थर का नमूना लिया था, जिसे ‘चेयावा फॉल्स’ नाम दिया गया। इस नमूने की जांच हुई तो पहली बार उसमें ‘पोटेंशियल बायोसिग्नेचर’ के संकेत मिले हैं।