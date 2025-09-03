पुराने इंजीनियर 9000 पर अटके और नए की 10500 रुपये से शुरुआत, प्रमोशन में भेदभाव से भड़के कर्मचारी

Indian Railways में नए और पुराने इंजीनियरों में प्रमोशन को लेकर तनातनी बढ़ गई है। दरअसल, पहले भर्ती इंजीनियर प्रमोशन पाने के बावजूद सैलरी के उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, जहां नए इंजीनियर आसानी से पहुंच जाते हैं। ऐसा उनका नौकरी ज्वाइन करने के समय तय की गई ग्रेड पे के कारण हो रहा है। इस कड़ी में रेलवे के डिजाइन और ड्रॉइंग कैडर में तैनात ग्रेजुएट इंजीनियरों ने Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) में भेदभाव का आरोप लगाया है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने रेलवे बोर्ड से मांग की है कि इस कैडर के सभी सीधे भर्ती ग्रेजुएट इंजीनियरों के लिए एंट्री ग्रेड को ग्रेड पे 4600 रुपये / पे लेवल-7 तय किया जाना चाहिए।