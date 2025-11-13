जिस हवेली में हुई शादी वहां दोबारा नहीं गए पंडित नेहरू, अब किस हाल में है जवाहरलाल का ससुराल?

दिल्ली-6 के भूगोल से परिचित कोई भी व्यक्ति सीताराम बाजार को अच्छी तरह जानता है। यह इलाका हर पल चहल-पहल से भरा रहता है। लेकिन इसी सीताराम बाजार में एक हवेली का सन्नाटा डराता है। लगता है, लंबे अरसे से यहां कोई नहीं रहता। यह कोई साधारण हवेली नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 8 फरवरी 1916 को बैंड-बाजा-बारात के साथ कमला से विवाह बंधन में बंधने इसी हवेली में आए थे। शादी के बाद नेहरू कभी यहां नहीं आए। क्यों नहीं आए, यह कोई नहीं जानता।