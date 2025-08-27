सोशल मीडिया पर आक्रामक हुई पार्टियां पर क्या बिहार के वोटर को रिझाने में हो पाएंगी कामयाब?

पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का दबदबा सबसे मजबूत माना जाता रहा है। मोदी के भाषण, उनके क्लिप्स और डिजिटल प्रचार तंत्र ने पिछले एक दशक में हर चुनावी समर में पार्टी को भारी बढ़त दिलाई। लेकिन बिहार चुनावों के ऐलान से पहले तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। राहुल गांधी इस बार अपनी वोटर अधिकार यात्रा और परीक्षा-पेपर लीक, बेरोजगारी व चुनावी धांधली जैसे मुद्दों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहद आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। कांग्रेस का कंटेंट हर दिन 50+ पोस्ट के आंकड़े को छू रहा है, जबकि बीजेपी, JDU और RJD इतनी मात्रा में सामग्री नहीं डाल पा रहे। मोदी और अमित शाह के भाषणों के क्लिप्स, बीजेपी के एआई-जनरेटेड वीडियो और जंगलराज बनाम विकास नैरेटिव सोशल मीडिया पर जरूर मौजूद हैं, मगर उनकी फ्रिक्वेंसी उतनी तेज नहीं है।