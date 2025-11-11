लोग डेटिंग ऐप्स से हुए परेशान! क्या डॉग्स करेंगे मदद?

डॉग्स वाले जोड़ों के लिए एक बात जो मायने रखती है, वह यह भी है कि उनके डॉग्स अपने मालिकों के साथ ही आपस में भी घुल-मिल जाते हैं। ब्रायना डिक एक डॉग ट्रेनर हैं और वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में एक डॉग-ट्रेनिंग व्यवसाय पैक लीडर हेल्प की मालकिन हैं। ब्रायना ने कहा कि वह अक्सर ऐसे लोगों से सुनती हैं जो डेटिंग कर रहे हैं, उन्हें आपस में प्यार हो रहा है और फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके डॉग्स को भी साथ मिलकर रहना चाहिए। यहाँ तक कि मिलनसार डॉग्स के बीच भी उन्हें एक ही घर में रखना डॉग पार्क या डॉगी डे केयर से अलग होता है। लोग अपने दो डॉग्स को एक साथ रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह उनका साथ बना रहेगा।