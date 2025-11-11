लोग डेटिंग ऐप्स से हुए परेशान! क्या डॉग्स करेंगे मदद?

Andrew Marco with dog (Photo - Washington Post/Frolly)
एक युवा पेशेवर के रूप में लॉरेन हेन्स पिछले एक दशक में अपनी नौकरी के सिलसिले में कई बार स्थानांतरित हुई है। साउथ जर्सी से फ़िलाडेल्फ़िया, कैलिफोर्निया और हाल ही में शार्लेट। 33 वर्षीय हेन्स ने कहा, "दुर्भाग्य से मैंने सभी डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल कर लिए हैं। सब एक जैसे ही लगते हैं।" हेन्स ने कुछ निराशाजनक पैटर्न बताए जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने वालों को जाने-पहचाने लगेंगे, जैसे कि लोगों को मैसेज करना और कोई जवाब न मिलना, या दूसरे यूज़र्स से अजीब या डरावने मैसेज मिलना। लोग अंतहीन स्वाइपिंग की भी शिकायत करते हैं या यह सोचते हैं कि जिस व्यक्ति से वो चैट कर रहे हैं, वह अपने मैसेज लिखने या अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है।
जब हेन्स ने डॉग्स के शौकीनों के लिए एक नए डॉग फ्रेंडली डेटिंग ऐप के बारे में सुना, तो वह उत्सुक हो गईं। उसके पास डॉग नहीं है, लेकिन वह खुद को उसे डॉग्स पसंद है। उसने कहा, "मैंने सोचा यह तो नई चीज़ है। क्यों न इसे आज़माया जाए? क्योंकि बाकी सारे ऐप काम के नहीं लग रहे।"
इस नए डेटिंग ऐप का नाम फ्रॉली है (जो 'फ्रॉलिक' और "जॉली' का मिश्रण है। इसकी संस्थापक शार्लेट स्थित उद्यमी और परोपकारी सिंडी हिमेल है। यह विचार उसकी बेटी अमांडा पिएट्रिक के साथ बातचीत से शुरू हुआ।
सिंडी का मानना है कि डॉग लवर्स के लिए फ्रॉली ऐप के इस्तेमाल से डेटिंग फिर से मज़ेदार हो सकती है। डॉग्स से लोगों को खुशी मिलती हैं और इससे उन्हें डेटिंग में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
फ्रॉली अक्टूबर के अंत में शार्लेट में लॉन्च हुआ और जल्द ही इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित करने की योजना है। फिलहाल यह ऐप फ्री है, लेकिन सिंडी की योजना अंततः यूज़र्स से मासिक शुल्क लेने और मुनाफे का एक हिस्सा हर समुदाय में स्थानीय पशु बचाव संगठनों को दान करने की है। शार्लेट के लिए यह 'फॉरगॉटन, नाउ फैमिली रेस्क्यू' है।
सिंडी ने कहा, "यह नया डेटिंग ऐप एक तरह का साझा मानवीय अनुभव है जो सभी मतभेदों से परे है। जब आप सड़क पर किसी से मिलते हैं और उनके पास एक डॉग होता है, तो आपके पास उस व्यक्ति से बात करने का मौका होता है और आप खुश हो जाते हैं।" सिंडी का यह भी मानना है कि डॉग्स पालने वाले कई लोगों के साझा मूल्य होते हैं क्योंकि डॉग्स के मालिक भरोसेमंद, ईमानदार, और ज़िम्मेदार होते हैं। इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें लोग एक साथी में भी देखते हैं।"
हेन्स ने कहा कि यह जानकर कि ऐप पर हर कोई डॉग्स से प्यार करता है, रिश्ते में मदद मिली है, जिससे किसी को मैसेज भेजना और किसी साझा इंट्रेस्ट पर बातचीत शुरू करना आसान हो गया है। हेन्स का यह भी मानना है कि फ्रॉली अन्य ऐप्स की तुलना में अच्छी गुणवत्ता के कनेक्शन वाला ऐप है।
35 वर्षीय एंड्रयू मार्को दो साल पहले एक लंबे रिश्ते के खत्म होने के बाद से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। मार्को ने बताया कि सभी ऐप लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जब से उसने फ्रॉली का इस्तेमाल शुरू किया, डॉग्स के साथ एक अंतर्निहित जुड़ाव का विचार पसंद आया।
वॉशिंगटन में एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट और कपल्स काउंसलर सतीरा स्ट्रीटर ने बताया, "डॉग्स से प्यार करने वालों को एक साथ लाना रिश्तों का एक नया नुस्खा हो सकता है। यह एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है जो कहता हो कि अगर आप दोनों को डॉग्स से प्यार है, तो यही वह चीज़ है जो आपको एक साथ ला सकती है। हालांकि लोगों को एक-दूसरे को जानने और यह समझने में समय लगाना चाहिए कि उनकी बातचीत की शैली और अन्य प्राथमिकताएं मेल खाती हैं या नहीं।"
डॉग्स वाले जोड़ों के लिए एक बात जो मायने रखती है, वह यह भी है कि उनके डॉग्स अपने मालिकों के साथ ही आपस में भी घुल-मिल जाते हैं। ब्रायना डिक एक डॉग ट्रेनर हैं और वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में एक डॉग-ट्रेनिंग व्यवसाय पैक लीडर हेल्प की मालकिन हैं। ब्रायना ने कहा कि वह अक्सर ऐसे लोगों से सुनती हैं जो डेटिंग कर रहे हैं, उन्हें आपस में प्यार हो रहा है और फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके डॉग्स को भी साथ मिलकर रहना चाहिए। यहाँ तक कि मिलनसार डॉग्स के बीच भी उन्हें एक ही घर में रखना डॉग पार्क या डॉगी डे केयर से अलग होता है। लोग अपने दो डॉग्स को एक साथ रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह उनका साथ बना रहेगा।
ब्रायना ने कहा कि लोग डॉग्स को अपने साथ रखना और उन्हें अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं। इससे लोगों को एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने के लिए और समय चाहिए होता है और इसके साथ ही उनका रिश्ता भी मज़बूत होता है।
