राजनीतिक पेंच में उलझा फलोदी का मशहूर नमक, ‘ब्रांड’ बनने का सपना अधूरा; आजादी से पहले देशभर में थी धाक

फलोदी की खड़ीनों में प्राकृतिक स्त्रोतों से नमक उत्पादन किया जाकर इसे मरूस्थल की पहचान के तौर पर विकसित किया गया है। ऐसे में फलोदी का नमक सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि मरुस्थल की धरोहर और मेहनतकश श्रमिकों की पहचान है। सरकार को चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर इस उद्योग को उसका हक दे और इसे “एक जिला, एक उत्पाद” में शामिल कर सम्मान लौटाए।