पंजाब में अब तक क्यों लागू नहीं हुई PM फसल बीमा योजना? नुकसान होने पर कब कितना मिला मुआवजा; यहां जानें

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से इस योजना में कुछ त्रुटियों का हवाला दिया गया था, जिसपर गौर करते हुए केंद्र सरकार ने साल 2020 में संशोधन भी किया। इसके बावजूद पंजाब ने इस योजना को अपने किसानों के लिए लागू नहीं किया।