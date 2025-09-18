Rajasthan Govt Jobs: 2 बार सत्यापन के बाद भी फर्जीवाड़े से ​कैसे हासिल की सरकारी नौकरी? अब कर रहे बाहर; विभाग पर उठ रहे सवाल

PTI Bharti 2022: राजस्थान में पेपर लीक से लेकर जाली अंकतालिकाओं के खेल को लेकर लगातार सियासत जारी है। अब शिक्षा विभाग की ओर से पीटीआई भर्ती 2022 में खामियों के दावे करते हुए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन रोकने के फरमान जारी कर दिए है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दो बार सत्यापन होने के बाद भी शिक्षा विभाग जाली अंकतालिकाओं के खेल को क्यों नहीं पकड़ सका।