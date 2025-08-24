जयपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़क पर पलटी गाड़ियां, गड्डों में फंसी, बस का टूटा एक्सल, यातायात जाम

Heavy Rain In Jaipur : राजधानी जयपुर में बीती रात से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। रातभर चला बारिश का दौर सुबह तक रुक-रुक कर जारी रहा और सुबह दस बजे तक शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं जलभराव और बिजली गुल होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी जलभराव के कारण हुई। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कंट्रोल रूम में रात तक 400 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें जलभराव, बिजली बंद होने और सड़कों पर गड्ढों से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कई जगह लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया।
बारिश के कारण सुबह के समय आवागमन भी बाधित रहा। कालवाड़ पुलिया पर बने गड्ढों के कारण एक बस का एक्सल टूट गया, जिससे यात्रियों को दूसरी बस में बैठकर यात्रा पूरी करनी पड़ी। इसी तरह बारिश से भरे गड्ढे में एक ऑटो टैक्सी गिर गई। वहीं न्यू सांगानेर रोड पर तेज बारिश और पानी भरने के कारण एक लोडिंग ऑटो पलट गया। इन घटनाओं से लोगों में रोष भी देखा गया कि सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने से बारिश में हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
जलभराव की शिकायतों पर प्रशासन हरकत में आया। बारिश के कारण जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने शहर का दौरा किया और जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को जलभराव की स्थिति को शीघ्र सामान्य करने और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य करने के निर्देश दिए।
बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। विद्युत विभाग की टीमें लगातार बहाली में जुटी रहीं, लेकिन कई कॉलोनियों में सुबह तक बिजली गुल रही जिससे लोगों को दिक्कत हुई।
मौसम विभाग ने जयपुर सहित आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में भी रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जलभराव वाले क्षेत्रों से बचें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। लगातार हो रही बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी है। लोगों का कहना है कि यदि समय पर नालियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत हो जाती तो हालात इतने खराब नहीं होते।