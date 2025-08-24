जयपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़क पर पलटी गाड़ियां, गड्डों में फंसी, बस का टूटा एक्सल, यातायात जाम

Heavy Rain In Jaipur : राजधानी जयपुर में बीती रात से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। रातभर चला बारिश का दौर सुबह तक रुक-रुक कर जारी रहा और सुबह दस बजे तक शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं जलभराव और बिजली गुल होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी जलभराव के कारण हुई। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कंट्रोल रूम में रात तक 400 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें जलभराव, बिजली बंद होने और सड़कों पर गड्ढों से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कई जगह लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया।