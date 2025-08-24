Jaipur Rain: जयपुर में 22 घंटे से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी, सुबह से ही झमाझम; आज भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में कई जगह आज सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर में 22 घंटे से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की मानें तो जयपुर में 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। लंबे अंतराल के बाद शनिवार को जयपुर में झमाझम बारिश हुई। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला शाम सात बजे तक रुक-रुककर चलता रहा।
इसके बाद फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रातभर जारी रहा। जयपुर में आज भी सुबह से ही कभी रिमझिम और कभी झमाझम बारिश का दौर जारी है।
शनिवार से हो रही बारिश के चलते जयपुर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और लोग जलभराव से जूझते रहे। तेज बारिश से वैशाली नगर, अजमेर रोड, सी-स्कीम, सहकार मार्ग, एमआई रोड, परकोटा, टोंक रोड, सांगानेर और जगतपुरा सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया। शाम के समय मुख्य मार्गों पर लंबे जाम की स्थिति बनी रही।
तेज बारिश का सबसे ज्यादा असर मुहाना टर्मिनल मार्केट पर दिखाई दिया, जहां बेसमेंट में दो से तीन फीट तक पानी भर गया। पंपों के जरिए पानी निकाला गया, लेकिन व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वर्षों से ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त है, जिस कारण कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना मंडी के अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि हर बरसात में यही हाल होते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा।
जयपुर शहर में सबसे अधिक 45 मिमी बारिश कलक्ट्रेट क्षेत्र में दर्ज की गई। सांगानेर में 37, आमेर में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं, जिले के बाहरी इलाकों में भारी बरसात ने हालात बिगाड़ दिए। चौमूं में सर्वाधिक 102 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दूदू में 93, रामपुरा डाबड़ी में 92, माधोराजपुरा में 90, फुलेरा में 81, जमवारामगढ़ में 55, कालवाड़ में 48, जोबनेर में 46, चाकसू में 43, आंधी में 45 और बस्सी में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केन्द्र ने रविवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जयपुर में अब तक कुल 592.9 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि पूरे मानसून सीजन (1 जून से 30 सितंबर) की औसत वर्षा 524.3 मिमी है। यानी औसत से अधिक पानी पहले ही बरस चुका है।