Jaipur Rain: जयपुर में 22 घंटे से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी, सुबह से ही झमाझम; आज भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर शहर में सबसे अधिक 45 मिमी बारिश कलक्ट्रेट क्षेत्र में दर्ज की गई। सांगानेर में 37, आमेर में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं, जिले के बाहरी इलाकों में भारी बरसात ने हालात बिगाड़ दिए। चौमूं में सर्वाधिक 102 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दूदू में 93, रामपुरा डाबड़ी में 92, माधोराजपुरा में 90, फुलेरा में 81, जमवारामगढ़ में 55, कालवाड़ में 48, जोबनेर में 46, चाकसू में 43, आंधी में 45 और बस्सी में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केन्द्र ने रविवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।