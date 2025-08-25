Rajasthan: यूपी के बाद राजस्थान में टोल बूथों पर सबसे ज्यादा हिंसा, जानिए इसके पीछे की असली वजह

2020-24 में एनएच पर टोल बूथ पर 4,500 मारपीट की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश (1,200), राजस्थान (900), और हरियाणा (800) शीर्ष पर रहे। जयपुर के एनएच-8 पर दौलतपुरा टोल बूथ और जोधपुर के एनएच-62 पर मोगरा टोल बूथ पर सबसे ज्यादा हिंसा (300 मामले) हुई। कुल 4,500 मामलों में से केवल 1,800 मामलों में एफआइआर दर्ज हुई और 1,200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई (जुर्माना या गिरफ्तारी) हुई। राजस्थान में 500 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन 70 फीसदी मामले बिना सजा के लंबित हैं।