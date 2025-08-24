Vande Bharat: जोधपुर-जयपुर के बीच महज 3 स्टेशनों पर रुकेगी वंदे भारत, यात्रियों का इतना बचेगा समय

राजस्थान के जोधपुर से जयपुर के रास्ते दिल्ली कैंट के लिए वन्दे भारत की घोषणा के बाद अब इस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यह ट्रेन जोधपुर से जयपुर के बीच करीब चार घंटे में सफर पूरा करेगी।
वर्तमान में जोधपुर से जयपुर चलने वाली अधिकांश ट्रेनें साढ़े चार-पौने पांच घंटे ले रही हैं। यह ट्रेन करीब चार घंटे में जयपुर पहुंचाएगी, जिससे यात्रियों का 30-45 मिनट का समय बचेगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन तक चलेगी।
जोधपुर से जयपुर के बीच रेलमार्ग की करीब 313 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, सेमी हाई स्पीड वन्दे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होगी, जो करीब चार घंटे बाद सुबह करीब 9.35 बजे जयपुर पहुंचा देगी। वहीं, यह ट्रेन आगे दिल्ली के लिए रवाना होगी, जो चार घंटे का सफर तय कर करीब 1.30 बजे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। इस प्रकार जोधपुर से दिल्ली कैंट का सफर करीब आठ घंटे में पूरा करेगी।
जोधपुर से रवाना होकर यह ट्रेन बीच में तीन जगहों पर ठहराव करेगी। जोधपुर से रवाना होकर ट्रेन डेगाना, मकराना व फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद सीधे जयपुर स्टेशन पर ही रुकेगी। वहीं, दिल्ली के लिए अलवर, रेवाड़ी व गुरुग्राम स्टेशन पर ठहराव करेगी, फिर सीधी दिल्ली कैंट स्टेशन पर ही रुकेगी।
रेलवे की ओर से ट्रेन संचालन के जारी अनुमानित टाइल टेबल को लेकर लोगों में संशय है। जहां जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली बाड़मेर-जम्मू शालीमार एक्सप्रेस सुबह 4.15 रवाना होती है। वहीं, भगत की कोठी- इंदौर एक्सप्रेस सुबह पांच बजे रवाना होती है।
ऐसे में यह ट्रेन 5.30 बजे रवाना होगी। एक घंटे के अंतराल में जयपुर-दिल्ली के लिए दोनों लोकप्रिय ट्रेनों के अलावा इस तीसरी ट्रेन को यात्री मिल पाएंगे, जबकि वन्दे भारत ट्रेन का किराया इन दोनों ट्रेनों से अधिक होगा। ऐसे में वन्दे भारत ट्रेन संचालन के अधिकृत टाइम टेबल को लेकर संशय बना हुआ है।
जोधपुर से जयपुर-दिल्ली तक वन्दे भारत एक्सप्रेस के संचालन से यात्रियों को सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में जयपुर-दिल्ली के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। इससे यात्रियों का सफर आसान होगा व वे जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन के संचालन से जोधपुर से दो वन्दे भारत का संचालन होने लग जाएगा। पहली वन्दे भारत ट्रेन जोधपुर से साबरमती स्टेशन के बीच संचालित हो रही है।
वन्दे भारत के रैक आते ही रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार जोधपुर-जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट स्टेशन तक ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा।
शशि किरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर