Vande Bharat: जोधपुर-जयपुर के बीच महज 3 स्टेशनों पर रुकेगी वंदे भारत, यात्रियों का इतना बचेगा समय

जोधपुर से जयपुर के बीच रेलमार्ग की करीब 313 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, सेमी हाई स्पीड वन्दे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होगी, जो करीब चार घंटे बाद सुबह करीब 9.35 बजे जयपुर पहुंचा देगी। वहीं, यह ट्रेन आगे दिल्ली के लिए रवाना होगी, जो चार घंटे का सफर तय कर करीब 1.30 बजे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। इस प्रकार जोधपुर से दिल्ली कैंट का सफर करीब आठ घंटे में पूरा करेगी।