राजस्थान का कोटा शहर कैसे बना ‘मिनी इंडिया’ ? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक…, हर साल आते हैं हजारों स्टूडेंट्स

'कोटा शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है। कोटा की इकोनॉमी में छात्रों का 60-70% तक योगदान है, जो इसे अनोखा शहरी मॉडल बनाता है। राष्ट्रीय स्तर की फैकल्टी, प्रतिस्पर्धी माहौल और उन्नत शिक्षण प्रणाली कोटा को विद्यार्थियों की पहली पसंद बनाते हैं। देशभर से छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग का सपना लेकर कोटा आते हैं और यहां का माहौल उन्हें यह सपना साकार करने में सक्षम बनाता है। छात्रों की बड़ी संख्या ने कोटा में आधुनिक शिक्षण तकनीकों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई दिशा दी है। कोटा में अब काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम पहले से मजबूत हुआ है, जिससे छात्र अधिक संतुलित माहौल में पढ़ाई कर पा रहे हैं।' -प्रो. बीपी सारस्वत, कुलगुरु, कोटा विश्वविद्यालय