बदलेगी सरहदी गांवों की तस्वीर: राजस्थान के 4 जिलों के 184 गांवों का चयन, जानिए योजना से क्या लाभ मिलेगा

इस योजना में केंद्र सरकार ने 6,839 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इसे वित्तीय वर्ष 2025 से 2029 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह योजना देश के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सीमांत इलाकों में लागू होगी। ग्रामीण विकास विभाग का मानना है कि इस कार्यक्रम से सरहद के गांवों को नई दिशा मिलेगी। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और तकनीकी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी।