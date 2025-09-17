Rajasthan News: फरवरी से बेरोजगारी भत्ते की बाट देख रहे एक लाख से अधिक युवा, खाते में कब आएंगे 4000 रुपए?

वर्तमान में 246.8 करोड़ रुपए की राशि लंबित है, जिसकी रोजगार विभाग को जरूरत है। इसके लिए 3 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल एवं रोजगार, संदीप वर्मा ने वित्त विभाग को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया है कि 31 अगस्त तक 459.6 करोड़ रुपए का बकाया बिल रोजगार विभाग ने ट्रेजरी ऑफिस को भेजा था। अगस्त की शुरुआत में वित्त विभाग से मांग करने के बाद 102.5 करोड़ रुपये का बिल क्लियर कर 192.3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।