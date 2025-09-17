Rajasthan 4th Grade Bharti: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पहली बार किया जा रहा यह नवाचार, 53749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक ने किया है आवेदन

Rajasthan 4th Grade Bharti 2025: झुंझुनूंं वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की लम्बी ड्यूटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए झुंझुनूं में एक नवाचार किया गया है। अब हर पारी में अलग-अलग वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसका प्रयोग कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ( Rajasthan 4th Grade Exam Date ) 19 से 21 सितम्बर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में किया जाएगा। हर दिन दो पारियों में परीक्षा होगी।
झुंझुनूंं जिले में परीक्षा के लिए 73 हजार 872 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया है। वीक्षकों व पर्यवेक्षकों को परीक्षा शुरू होने से पहले आना पड़ता है और परीक्षा खत्म होने के काफी देर बाद जाना पड़ता है। ऐसे में उनके सामने भोजन आदि की समस्या रहती है। सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को रहती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए यह नवाचार किया गया है। एडीएम अजय आर्य ने बताया कि सुबह से लेकर देर शाम तक एक ही कर्मचारी की ड्यूटी लगाने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब दोनों पारियों में अलग-अलग वीक्षक व पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। परीक्षा के लिए बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।
अनेक वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की यह शिकायत भी रहती है कि हर बार उन्हीं की ड्यूटी बार-बार लगती है। इस बार पर्यवेक्षक के रूप में जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा आयुर्वेद व पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी लगाया जाएगा।
नकल रोकने के लिए कक्षा कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य के 38 जिलों में कुल 1300 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना जरूरी है, ताकि बायोमेट्रिक जांच और अन्य प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
फैक्ट फाइल