Rajasthan 4th Grade Bharti: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पहली बार किया जा रहा यह नवाचार, 53749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक ने किया है आवेदन

Rajasthan 4th Grade Bharti 2025: झुंझुनूंं वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की लम्बी ड्यूटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए झुंझुनूं में एक नवाचार किया गया है। अब हर पारी में अलग-अलग वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसका प्रयोग कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ( Rajasthan 4th Grade Exam Date ) 19 से 21 सितम्बर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में किया जाएगा। हर दिन दो पारियों में परीक्षा होगी।