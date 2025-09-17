Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan 4th Grade Bharti: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पहली बार किया जा रहा यह नवाचार, 53749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक ने किया है आवेदन

Rajasthan 4th Grade Bharti 2025: नकल रोकने के लिए कक्षा कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य के 38 जिलों में कुल 1300 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना जरूरी है, ताकि बायोमेट्रिक जांच और अन्य प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

झुंझुनू

Santosh Trivedi

Sep 17, 2025

CG Job News: 12 साल में 500 से ज्यादा ने छत्तीसगढ़ी में किया MA, नौकरी एक को भी नहीं मिली...(photo-patrika)
Photo- Patrika Network

Rajasthan 4th Grade Bharti 2025: झुंझुनूंं वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की लम्बी ड्यूटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए झुंझुनूं में एक नवाचार किया गया है। अब हर पारी में अलग-अलग वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसका प्रयोग कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ( Rajasthan 4th Grade Exam Date ) 19 से 21 सितम्बर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में किया जाएगा। हर दिन दो पारियों में परीक्षा होगी।

झुंझुनूंं जिले में परीक्षा के लिए 73 हजार 872 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया है। वीक्षकों व पर्यवेक्षकों को परीक्षा शुरू होने से पहले आना पड़ता है और परीक्षा खत्म होने के काफी देर बाद जाना पड़ता है। ऐसे में उनके सामने भोजन आदि की समस्या रहती है। सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए यह नवाचार किया गया है। एडीएम अजय आर्य ने बताया कि सुबह से लेकर देर शाम तक एक ही कर्मचारी की ड्यूटी लगाने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब दोनों पारियों में अलग-अलग वीक्षक व पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। परीक्षा के लिए बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

IRCTC टूर पैकेज में शामिल हुआ कोटा, ‘भारत गौरव स्पेशल ट्रेन’ देशभर के सैलानियों को दिखाएगी दशहरा मेला, जानें किराया
कोटा
image

आयुर्वेद वालों की भी ड्यूटी लगेगी

अनेक वीक्षकों व पर्यवेक्षकों की यह शिकायत भी रहती है कि हर बार उन्हीं की ड्यूटी बार-बार लगती है। इस बार पर्यवेक्षक के रूप में जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा आयुर्वेद व पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी लगाया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

नकल रोकने के लिए कक्षा कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य के 38 जिलों में कुल 1300 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना जरूरी है, ताकि बायोमेट्रिक जांच और अन्य प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

फैक्ट फाइल

  • परीक्षा: 19 से 21 सितम्बर
  • कुल पद 53,749

Rajasthan 4th Grade Bharti: राज्य में कुल आवेदन 24 लाख 75 हजार

  • झुंझुनूं में केन्द्र 30
  • बगड़ में केन्द्र 6
  • कुल केन्द्र 36
  • झुंझुनूं में कुल पंजीयन 73 हजार 872

ये भी पढ़ें

DUSU Election 2025: जीतू से बनी जोसलिन चौधरी, वोटिंग से पहले लगे ‘धर्मांतरण’ के आरोप; जानें क्या है सच्चाई
जयपुर
Joselyn Nandita Chaudhary,

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan 4th Grade Bharti: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पहली बार किया जा रहा यह नवाचार, 53749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक ने किया है आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.