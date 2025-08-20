तब चुनाव अभियान बीच में ही छोड़ा, सीधे भोपाल पहुंचे थे राजीव गांधी, उनके एमपी के दौरे बने मिसाल



उस समय अर्जुन सिंह एमपी के मुख्यमंत्री थे। राजीव गांधी ने उनके साथ मिलकर अस्पतालों का दौरा किया, जहां गैस प्रभावितों की आंखों में दर्द और परिवारों की चीख-पुकार गूंज रही थी। उस समय उन्होंने पीड़ितों से सीधा संवाद करते हुए उनकी पीड़ा समझने की कोशिश की। राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तब उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ गुप्त ब्रिफिंग भी की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हालात को देखते हुए राजीव गांधी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन हालात के मद्देजर उन्होंने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया और उन्हे पद पर बने रहकर हालात संभालने को कहा। भोपाल गैस त्रासदी के बीच उनका ये दौरा आपदा के समय संवेदनशील नेतृत्व और संकट प्रबंधन का उदाहरण बना।