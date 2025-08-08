रक्षाबंधन पर भाई की फेवरेट दूध-मावा मिठाई कहीं नकली तो नहीं! 5 सैकंड में पता करें Real or Fake

अगर आप मावे की ही मिठाई लाना चाहती हैं, तो घर लाते ही उसके असली या नकली होने का टेस्ट जरूर कर लें। एक गिलास या कटोरी में पानी भरें, अब इस पानी में मिठाई का छोटा टुकड़ा डाल दें, अगर ये मिठाई पानी में घुल जाती है या फिर पानी में जाते ही सफेद रंग छोड़ने लगती है, तो आपके लिए पहचानना मुश्किल नहीं होगा कि ये नकली मावे की मिठाई है। इस तरह पानी में आसानी से घुलने वाली मिठाई में स्टार्च और सिंथेटिक फेट मिला होता है। वहीं अगल मावा असली दूध से तैयार होगा तो याद रखें असली मावे से तैयार मिठाई पानी में आसानी से नहीं घुलती।