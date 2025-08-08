रक्षाबंधन पर भाई की फेवरेट दूध-मावा मिठाई कहीं नकली तो नहीं! 5 सैकंड में पता करें Real or Fake

Raksha Bandhan 2025 Milk Mawa Sweets Real or Fake: भारतीय संस्कृति में त्योहारा का मजा तभी आता है, जब पूजा से लेकर खाने की थाली तक में मिठाई नजर आ जाए। स्वाद और मिठास ऐसी कि दिल में उतर जाए। अब रक्षाबंधन है तो भाई का मुंह मीठा करना तो बनता है…।
अगर आप घर में ही मिठाई बना रही हैं, तो ठीक लेकिन बाजार से मिठाई खरीदकर लाने वाली हैं, तो ध्यान दें… आजकल त्योहारों पर नकली मावे की मिठाइयों की बिक्री धड़ल्ले से होती है, देखने और स्वाद में वह मावे जैसी ही नजर आती है, लेकिन ये मिठाइयां सेहत खराब कर सकती हैं। patrika.com पर जानें कैसे पहचाने भाई की फेवरेट मावे की मिठाई असली है या नकली… 5 सैकंड के टेस्ट से हो जाएगी Real or Fake की पहचान
मिठाई लेते वक्त ध्यान दें कि जो मिठाई सफेद रंग की तरह चमकती नजर आ रही है, असल में वो नकली दूध से बनी होती है। ये दूध सिंथेटिक है जो ब्लीच आदि का यूज कर तैयार किया जाता है। वहीं असली मिठाई का रंग कुछ ऑफ व्हाइट यानी क्रीम रंग होता है।
अगर आप मिठाई लेकर आ गई हैं, तो मिठाई का एक पीस गर्म तवे पर रखें। इस दौरान यदि मिठाई से झाग निकलने लगे या तीखी या अच्छी न लगने वाली स्मेल आए तो समझ जाइए कि ये नकली मावे से तैयार मिठाई है। वहीं असली दूध से तैयार असली मावे की मिठाई गर्म करने पर दूध से आने वाली सौंधी सी खुशबू आती है।
नकली दूध से बनी मिठाइयों में केमिकल की हल्की गंध या फिर किसी साबुन की तरह खुशबू आ सकती है। इसलिए मिठाई खरीदने से पहले चखें और उसकी खुशबू पर ध्यान दें। वहीं ऐसी मिठाइयों का स्वाद अजीब, कड़वा सा लगेगा ऐसी मिठाई खरीदने से बचें।
अगर आप मावे की ही मिठाई लाना चाहती हैं, तो घर लाते ही उसके असली या नकली होने का टेस्ट जरूर कर लें। एक गिलास या कटोरी में पानी भरें, अब इस पानी में मिठाई का छोटा टुकड़ा डाल दें, अगर ये मिठाई पानी में घुल जाती है या फिर पानी में जाते ही सफेद रंग छोड़ने लगती है, तो आपके लिए पहचानना मुश्किल नहीं होगा कि ये नकली मावे की मिठाई है। इस तरह पानी में आसानी से घुलने वाली मिठाई में स्टार्च और सिंथेटिक फेट मिला होता है। वहीं अगल मावा असली दूध से तैयार होगा तो याद रखें असली मावे से तैयार मिठाई पानी में आसानी से नहीं घुलती।
असली दूध से बनी मिठाई 1 से 2 दिन में खराब हो जाती है। जबकि नकली दूध या मावे से तैयार मिठाई कई दिन तक ताजा ही दिखती है। क्योंकि इस मिठाई में प्रीजर्वेटिव होते हैं, जो अक्सर नकली मिठाइयों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
आजकल नकली दूध और नकली मावा धड़ल्ले से बिकता है। लेकिन लोगों को इसके असली नकली की पहचान नहीं होती। अगर थोड़ी समझदारी बरती जाए, तो नकली दूध या नकली मावे से तैयार खतरनाक मिठाइयों के जहर से बचा जा सकता है। ऐसे में जब भी आप मिठाई खरीदने जाएंगी या जा रही हैं, तो ध्यान रखें उसके रंग, उसकी स्मेल का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है।