जब राशिद खान ने अभिषेक शर्मा के पिता से की थी शिकायत! कहा था खत्म कर दी मेरी दहशत

आईपीएल 2024 के दौरान, जब अभिषेक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे, तब राशिद ने अभिषेक के पिता और कोच राज कुमार शर्मा से हंसते हुए कहा था, "पाजी, इसने तो दुनिया में मेरी दहशत खत्म कर दी!" अमृतसर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक का बचपन क्रिकेट से जुड़ा रहा। उनके पिता राज कुमार शर्मा, खुद एक पूर्व क्रिकेटर और कोच हैं। उन्होंने अभिषेक को छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग दी। राज कुमार बताते हैं कि अभिषेक बचपन से ही शरारती थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी भूख कभी कम नहीं हुई। अंडर-13 मैच के बाद जब अभिषेक ने पिता से कहा कि हर गेंद हिट करनी है, तो राज कुमार ने जवाब दिया, "गेंद हिट करने के लिए ही आती है।" यही फिलॉसफी अभिषेक की बल्लेबाजी का आधार बनी।