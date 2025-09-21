Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

जब राशिद खान ने अभिषेक शर्मा के पिता से की थी शिकायत! कहा था खत्म कर दी मेरी दहशत

एशिया कप में अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर जरज रहा है। उन्होंने अब तक खेले गए 3 मैचों में 99 रन बनाए हैं, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक से सबसे ज्यादा है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2025

abhishek sharma in asia cup 2025
ओमान के खिलाफ शॉट लगाते हुए अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma Strike Rate: एशिया कप 2025 के अब तक 3 मुकाबलों में 99 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा गेंदबाजों के मन में दहशत मचा चुके हैं। उनकी बैटिंग की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2018 में डेब्यू के दौरान ही उन्होंने अपनी झलक दिखाई लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक ने दिखाया कि वह किस कदर गेंदबाजों को कूटते हैं। एशिया कप में भी उनका बल्ला उसी तरह गरज रहा है। अभिषेक ने 3 मैचों में 99 रन बनाए हैं, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा (225) है।

अभिषेक की इस बैटिंग ने हर गेंदबाज के मन में खौफ बना रखा है। ये खौफ उस गेंदबाज के मन में सालों पहले बन गया था, जिसकी गेंदबाजी का डर बल्लेबाजों के मन में बैठ गया था। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने 2024 में आईपीएल के दौरान अभिषेक शर्मा के पिता से बात करते हुए कहा था कि इसने तो मेरी गेंदबाजी का दहशत पुरी दुनिया से खत्म कर दिया है। हालांकि ये बात उन्होंने भले ही मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन इसमें कहीं ने कहीं शिकायत के साथ सच्चाई नजर आती है। राशिद अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं, जितना पहले थे। आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, दहशत तो कम हुआ है।

IND Vs PAK: हाथ न मिलाने के विवाद पर पूर्व भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया को दी हिदायत,कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
India-Pakistan handshake controversy

'हर गेंद मारने के लिए ही होती है"

आईपीएल 2024 के दौरान, जब अभिषेक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे, तब राशिद ने अभिषेक के पिता और कोच राज कुमार शर्मा से हंसते हुए कहा था, "पाजी, इसने तो दुनिया में मेरी दहशत खत्म कर दी!" अमृतसर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक का बचपन क्रिकेट से जुड़ा रहा। उनके पिता राज कुमार शर्मा, खुद एक पूर्व क्रिकेटर और कोच हैं। उन्होंने अभिषेक को छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग दी। राज कुमार बताते हैं कि अभिषेक बचपन से ही शरारती थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी भूख कभी कम नहीं हुई। अंडर-13 मैच के बाद जब अभिषेक ने पिता से कहा कि हर गेंद हिट करनी है, तो राज कुमार ने जवाब दिया, "गेंद हिट करने के लिए ही आती है।" यही फिलॉसफी अभिषेक की बल्लेबाजी का आधार बनी।

आईपीएल में अभिषेक का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करते हुए अपने आक्रामक अंदाज से कई दिग्गज गेंदबाजों को परेशान किया। इन गेंदबाजों की लिस्ट में राशिद खान जैसे स्पिनर भी शामिल थे। राशिद अपनी लेग स्पिन और गुगली से बल्लेबाजों को डराते थे, लेकिन अभिषेक के छक्कों से प्रभावित हुए। आईपीएल 2022 के एक मैच में अभिषेक ने राशिद के खिलाफ तीन छक्के जड़े थे, जो उनकी 'दहशत' को चुनौती देने वाला पल था।

अभिषेक की सफलता में उनके मेंटर्स का बड़ा हाथ रहा। युवराज सिंह ने उन्हें काफी समय दिया, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, रिकी पोंटिंग और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों ने गाइड किया। राज कुमार कहते हैं कि युवराज ने अभिषेक को सलाह दी कि मैदान पर निर्भय रहो।

Cricket News

Published on:

21 Sept 2025 06:56 pm

Hindi News / Patrika Special / जब राशिद खान ने अभिषेक शर्मा के पिता से की थी शिकायत! कहा था खत्म कर दी मेरी दहशत

