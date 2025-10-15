Bihar Voters Gender Ratio: महिला और पुरुष का वोटर्स अनुपात 15 साल में पहली बार गिरा, महिलाएं हुईं कम, इन राज्यों में क्या है हाल

Bihar Voters Gender Ratio Falls First Time in 15 Years: चुनाव आयोग (Election Commission) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिलाएं और 1,725 ​​‘तीसरे लिंग’ के मतदाता शामिल हैं। इस सूची के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया है कि मतदाताओं में महिला-पुरुष अनुपात 2020 की तुलना में कम हुआ है।