राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS-NSUI का बवाल, गिरफ्तारी के बाद भड़के कांग्रेसी नेता; क्या है विवाद की पूरी कहानी?

जयपुर की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर प्रथमदृष्ट्या गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। कोर्ट ने माना कि NSUI कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की, धार्मिक भावनाओं को आहत किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से, विनोद जाखड़ के खिलाफ पहले से ही इसी तरह के 6 मुकदमे दर्ज होने का हवाला देते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकारी पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों ने न केवल विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि कानून-व्यवस्था को भी भंग करने की कोशिश की।