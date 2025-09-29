Rajasthan: गहलोत-पायलट खेमे के 6 नेताओं की कांग्रेस में एंट्री, पहले क्यों हुआ था निलंबन? अब क्यों हुई वापसी? जानें

बांसवाड़ा के अरविंद डामोर को लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी आदेशों की अवहेलना के लिए निष्कासित किया गया था। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) के बीच गठबंधन के तहत डामोर से नामांकन वापस लेने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए। उनकी वापसी को वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। डामोर ने अपनी वापसी का श्रेय डोटासरा और पूर्व स्पीकर सीपी जोशी को दिया है।