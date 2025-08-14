ब्रिटिश हुकूमत के लिए खौफ का नाम थे मिर्जापुर के सैठोले कोल, गांव में पैर रखने से भी डरते थे अंग्रेज

जेल से रिहा होने के बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ। जंगलों में आदिवासियों को इकट्ठा कर उन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। अंग्रेजी पुलिस बौखलाई और बार-बार छापेमारी की कोशिशें कीं, लेकिन सैठोले कोल के गांव में पैर रखने से पहले वे सौ बार सोचते थे। पूर्वांचल के इकलौते आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका नाम आज भी गौरव से लिया जाता है।