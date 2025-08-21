छोटी कारें होंगी 1 लाख रुपये तक सस्ती, जानें SUV-सेडान पर कितने बचेंगे पैसे

दिवाली से पहले मोदी सरकार ने कार बाजार को लेकर बड़ा संकेत दिया है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28% जीएसटी और अलग-अलग सेस मिलाकर कुल टैक्स 29% से 50% तक लगता है। अब प्रस्ताव है कि छोटी कारों पर यह टैक्स घटाकर सिर्फ 18% कर दिया जाए, जबकि मिड-साइज और बड़ी कारों पर इसे 40% फ्लैट रखा जाए। ऐसे में सवाल है कि आम खरीदार की जेब पर इसका क्या असर होगा?