छोटी कारें होंगी 1 लाख रुपये तक सस्ती, जानें SUV-सेडान पर कितने बचेंगे पैसे

दिवाली से पहले मोदी सरकार ने कार बाजार को लेकर बड़ा संकेत दिया है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28% जीएसटी और अलग-अलग सेस मिलाकर कुल टैक्स 29% से 50% तक लगता है। अब प्रस्ताव है कि छोटी कारों पर यह टैक्स घटाकर सिर्फ 18% कर दिया जाए, जबकि मिड-साइज और बड़ी कारों पर इसे 40% फ्लैट रखा जाए। ऐसे में सवाल है कि आम खरीदार की जेब पर इसका क्या असर होगा?
अभी 1200 सीसी तक की छोटी कारों पर 28% जीएसटी + 1% सेस यानी 29% टैक्स लगता है। अगर यह घटकर 18% हो जाता है, तो कार की कीमत में सीधे 8 से 10% तक की गिरावट आएगी।
अगर एक्स-शोेरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपये है तो
अभी : 8 लाख रुपये + 29% टैक्स = 10.32 लाख रुपये
नया : 8 लाख रुपये + 18% टैक्स = 9.44 लाख रुपये
बचत कितनी होगी : 88,000 रुपये
अगर एक्स-शोेरूम कीमत लगभग 10 लाख रुपये है तो
अभी कितने की आ रही : 12.90 लाख रुपये
नए पर क्या होगा असर : 11.80 लाख रुपये
बचत कितनी होगी : 1.10 लाख रुपये
मिड-साइज कारों (1200 सीसी से ऊपर पेट्रोल और 1500 सीसी से ऊपर डीजल) पर अभी 43% टैक्स लगता है। प्रस्तावित दर 40% होने से यहां राहत तो मिलेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं।
अगर एक्स-शोेरूम कीमत लगभग 12 लाख रुपये है तो
अभी कितने की पड़ रही : 17.16 लाख रुपये
नए टैक्स स्लैैब के बाद : 16.80 लाख रुपये
बचत कितनी होगी : 36,000 रुपये
1500 सीसी से ऊपर और 4 मीटर से लंबी SUVs पर अभी 50% टैक्स लगता है। अगर यह 40% हो जाता है तो कीमतें गिरेंगी, लेकिन छोटी कारों की तुलना में फायदा कम होगा।
अगर एक्स-शोेरूम कीमत लगभग 20 लाख रुपये है तो
टैक्स मिलाकर अभी कीमत : 30 लाख रुपये
टैक्स घटने के बाद कीमत : 28 लाख रुपये
बचत : 2 लाख रुपये
अगर आप 6 से 12 लाख वाली हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। जीएसटी में 10% तक की कमी आने पर सीधे 70 हजार से 1.2 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। वहीं SUV और सेडान के खरीदारों के लिए राहत जरूर है, लेकिन वहां फायदा उतना बड़ा नहीं होगा।