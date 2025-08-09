समंदर हिलोरा: राखी पर भाई अपनी बहनों को पानी पिलाकर खुलवाते हैं व्रत, जानें राजस्थान की अनोखी परंपरा

राजस्थान में कई जिलों में समंदर हिलोरा नाम की अनोखी परंपरा आज भी कायम है। परंपरा के अनुसार तालाब के पानी में मटका डालकर भाई और बहन उसे उसे हिलाते हैं। इसे ही समंदर हिलोरा कहा जाता है। मटके में पानी भर जाने के बाद उसे सिर पर उठाया जाता है और बाद में मटके का पानी भाई अपने हाथ से बहन को पिलाता है। यह परंपरा न केवल हमारी संस्कृति का गौरव है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए सीख भी है।