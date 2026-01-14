CG News: छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड इंजीनियर की कहानी, एक करोड़ में बनवा रहे बेटियों के भविष्य का आशियाना, 50 सीटर बालिका हॉस्टल प्रशासन को देंगे दान

CG News: @गोविंद साहू। आज के समय में, जब हर प्रयास के पीछे स्वार्थ तलाशा जाता है, ऐसे दौर में बिना किसी अपेक्षा के समाज को लौटाया गया योगदान अपने आप में असाधारण बन जाता है। जलसंसाधन विभाग से सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता रविंद्र माधवराव जगदाले ने ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई में से लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर गरीब और सामान्य वर्ग की बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए 50 सीटर बालिका हॉस्टल का निर्माण कराया है, जिसे वे पूर्ण होने के बाद प्रशासन को दान करेंगे।