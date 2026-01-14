14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड इंजीनियर की कहानी, एक करोड़ में बनवा रहे बेटियों के भविष्य का आशियाना, 50 सीटर बालिका हॉस्टल प्रशासन को देंगे दान

CG News: जीवनभर की कमाई में से लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर गरीब और सामान्य वर्ग की बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए 50 सीटर बालिका हॉस्टल का निर्माण कराया है, जिसे वे पूर्ण होने के बाद प्रशासन को दान करेंगे।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Jan 14, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड इंजीनीयर की कहानी, एक करोड़ में बनवा रहे बेटियों के भविष्य का आशियाना, 50 सीटर बालिका हॉस्टल प्रशासन को देंगे दान

एक करोड़ में बनवा रहे बेटियों के भविष्य का आशियाना (Photo Patrika)

CG News: @गोविंद साहू। आज के समय में, जब हर प्रयास के पीछे स्वार्थ तलाशा जाता है, ऐसे दौर में बिना किसी अपेक्षा के समाज को लौटाया गया योगदान अपने आप में असाधारण बन जाता है। जलसंसाधन विभाग से सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता रविंद्र माधवराव जगदाले ने ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई में से लगभग एक करोड़ रुपए खर्च कर गरीब और सामान्य वर्ग की बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए 50 सीटर बालिका हॉस्टल का निर्माण कराया है, जिसे वे पूर्ण होने के बाद प्रशासन को दान करेंगे।

दिवंगत पत्नी की स्मृति में समर्पित भवन

76 वर्षीय जगदाले गौरव पथ के समीप लगभग 10 हजार वर्गफीट क्षेत्र में इस हॉस्टल का निर्माण करवा रहे हैं। यह भवन अगले एक वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह छात्रावास उनकी दिवंगत पत्नी रत्ना जगदाले की स्मृति को समर्पित है, जिनका निधन वर्ष 2023 में हुआ था। उनका कहना है कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि उन छात्राओं के लिए सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का आधार बनेगा, जिनके लिए आवास की समस्या पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा होती है।

ऐसे मिली सेवा की प्रेरणा

रविंद्र माधवराव जगदाले बताते हैं कि उन्होंने स्वयं कक्षा नौवीं से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई छात्रावास और शासकीय छात्रवृत्ति के सहारे पूरी की। यह सहयोग उन्हें जनता के कर से मिला था। उसी सामाजिक ऋण को चुकाने की भावना ने उन्हें यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। तत्कालीन कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष प्रस्ताव रखने पर प्रशासन ने हॉस्टल निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई।

समाज के प्रति ईमानदार सेवा की मिसाल

सेवानिवृत्ति के बाद जगदाले वर्तमान में महाराष्ट्र के एनवा गांव स्थित अपनी पैतृक भूमि पर संतरे की खेती कर रहे हैं। उनका मानना है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना ही सबसे बड़ी विरासत है। बेटियों के लिए बन रहा यह हॉस्टल केवल ईंट-सीमेंट की संरचना नहीं, बल्कि समाज के प्रति कृतज्ञता, जिम्मेदारी और निस्वार्थ सेवा की ऐसी मिसाल है, जिसे राजनांदगांव लंबे समय तक याद रखेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Jan 2026 10:27 pm

Published on:

14 Jan 2026 10:00 pm

Hindi News / Patrika Special / CG News: छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड इंजीनियर की कहानी, एक करोड़ में बनवा रहे बेटियों के भविष्य का आशियाना, 50 सीटर बालिका हॉस्टल प्रशासन को देंगे दान

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Khichdi History : 1722 साल पुराना खिचड़ी का इतिहास, कभी था ये शाही भोजन, कृष्ण-औरंगजेब से कनेक्शन, एक्सपर्ट ने सुनाई कहानी

Makar sankranti 2026, Makar sankranti Foods, Khichdi History In Hindi, Food Historian,
Patrika Special News

राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों के लिए गुड न्यूज, जैसलमेर जिले में पहली बार जमीन के अंदर मिला ‘अथाह’ पानी

jaisalmer pani bhandar
Patrika Special News

हिमालय में हिमपात कम होने से 2 अरब लोगों का खतरे में भविष्य!

Shortage of Snowfall in Himalaya
Patrika Special News

Iran Death Penalty : इरफान को होगी फांसी, भारत में बीते 10 वर्षों में किन चार लोगों को मिली सजा ए मौत, कौन से देश सबसे आगे?

Death Penalty of Irfan Sultani in Iran
Patrika Special News

क्या शादी अब बन रही बोझ? युवाओं में बढ़ रहा Anti-Marriage ट्रेंड, बच्चे भी नहीं करना चाहते पैदा

Youth against Marriage
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.