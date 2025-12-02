इमरान पर सस्पेंस! मय्यत का इंतजार करती रहीं बेनजीर, भुट्टो को दफना कर चले आए थे पाकिस्तानी अफसर

फांसी से पहले भी जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी थीं। उन्होंने ‘इफ आई एम असेसिनेटेड’ नाम की अपनी किताब में बताया है कि उन्हें जेल में बड़े बुरे हाल में रखा गया था। वह बताते हैं कि 18 मार्च, 1978 से उनके 24 में से 22-23 घंटे एक छोटे-से दमघोंटू सेल में ही बीतते थे। आग उगलती गर्मी हो या बरसात, उन्हें उस छोटी सी काल-कोठरी में सड़ांध बदबू के बीच रहना होता था। वहां ठीक से रोशनी तक नहीं आती थी। उन्होंने लिखा है, ‘मेरी आंखें कमजोर हो गई थीं। मेरी सेहत लगातार गिर रही थी। मुझे कैद रहते करीब एक साल हो गया था। लेकिन मेरा मनोबल मजबूत था। मैं उस मिट्टी का बना ही नहीं था, जो आसानी से टूट जाए।’