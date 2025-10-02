WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को चाहिए जीत, 2027 तक इन टीमों से टक्कर

भारतीय टीम को इस साइकल में कुल 18 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें से वो 5 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुकी है और सिर्फ 28 अंक जुटा पाई है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 46.67 है, ऐसे में बचे हुए मुकाबलों में टीम इंडिया को हर हाल में जीत हासिल कर टॉप पर पहुंचना होगा, जिससे वो फाइनल की राह को आसान बना सके। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस साइकल में टेस्ट सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट जीत लेती है तो उनके पास 52 अंक हो जाएंगे और जीत प्रतिशत में भी सुधार होगा।