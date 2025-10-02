Patrika LogoSwitch to English

WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को चाहिए जीत, 2027 तक इन टीमों से टक्कर

Team India WTC 2025-27 Full Schedule: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल से पहले टीम इंडिया को 18 मैच खेलने हैं, जिसमें से वो 5 मैच इंग्लैंड में खेल चुकी है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

Team India Celebrating Wicket

विकेट का जश्न मनाती हुई टीम इंडिया (फोटो- BCCI)

टीम इंडिया 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेल रही है। भारतीय टीम को दोनों टेस्ट मैच जीतना बेहद जरूरी है। टीम इंडिया ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकल में 5 मैच खेल चुकी है और सिर्फ 28 अंक हासिल कर पाई है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों में ही 36 अंक हासिल कर लिए हैं और उनका जीत प्रतिशत 100 है। श्रीलंका ने 2 मैच खेलने के बाद 16 अंक हासिल किए हैं और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में टीम इंडिया को तीसरे WTC के फाइनल में जगह बनानी है तो ये सीरीज जीतनी होगी।

टीम इंडिया के लिए दोनों टेस्ट जीतना क्यों जरूरी?

भारतीय टीम को इस साइकल में कुल 18 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें से वो 5 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुकी है और सिर्फ 28 अंक जुटा पाई है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 46.67 है, ऐसे में बचे हुए मुकाबलों में टीम इंडिया को हर हाल में जीत हासिल कर टॉप पर पहुंचना होगा, जिससे वो फाइनल की राह को आसान बना सके। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस साइकल में टेस्ट सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट जीत लेती है तो उनके पास 52 अंक हो जाएंगे और जीत प्रतिशत में भी सुधार होगा।

इसके बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रिका के साथ घर पर 2 मैचों की सीरीज खेलनी है। अगस्त 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी और उसके बाद अक्टूबर में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी। दोनों दौरों पर टीम को 2-2 मैचों की सीरीज खेलनी है। साइकल की आखिरी सीरीज भारतीय टीम को 2027 की शुरुआत में खेलना है, जहां टीम इंडिया अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी।

भारतीय टीम ने पहले दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीसरे फाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रलिया से हारने की वजह से बाहर हो गई और तीसरे स्थान पर रही। अब तक खेले फाइनल्स में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चैंपियन रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने दो-दो बार फाइनल खेला है तो इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें अब तक खिताबी मुकाबले में नहीं पहुंच पाई हैं।

WTC 2025-27 में टीम इंडिया का शेड्यूल

  • जून-अगस्त 2025: इंग्लैंड बनाम भारत - 5 टेस्ट (इंग्लैंड) पूरी हो चुकी है।
  • अक्टूबर 2025: भारत बनाम वेस्टइंडीज - 2 टेस्ट (भारत) चल रही है।
  • नवंबर 2025: भारत बनाम साउथ अफ्रीका - 2 टेस्ट (भारत)
  • अगस्त 2026: श्रीलंका बनाम भारत - 2 टेस्ट (श्रीलंका)
  • अक्टूबर 2026: न्यूजीलैंड बनाम भारत - 2 टेस्ट (न्यूजीलैंड)
  • जनवरी 2027: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 5 टेस्ट (भारत)

संबंधित विषय:

Cricket News

ICC WTC 2025-2027

Updated on:

02 Oct 2025 10:50 am

Published on:

02 Oct 2025 10:49 am

WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को चाहिए जीत, 2027 तक इन टीमों से टक्कर

