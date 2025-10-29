‘नीतीश को फिर से सीएम नहीं बनाएगी BJP’, बिहार की जनता को क्यों ये एहसास दिला रहे महागठबंधन के नेता

सियासी जानकार कहते हैं कि राजद नेता तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि नीतीश के चेहरे की काट नहीं है। नीतीश की छवि कमोबेश बेदाग रही है। इसके साथ ही, EBC और महिला वोटरों का एक बड़ा हिस्से का जुड़ाव सीधे नीतीश कुमार से है। जब तक इस वर्ग को यह एहसास नहीं हो जाता कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, तब तक उन्हें अपने पाले में करना बेहद मुश्किल है। जिन जीविका दीदी को तेजस्वी ने मासिक आय 30 हजार रुपए करने का वादा किया है। वह नीतीश कुमार की अदृश्य ताकत बताई जाती है। इसके साथ ही, नीतीश कुमार कुर्मी, कुशावाहा, धानुक, मल्लाह सहित अन्य पिछड़ी जातियों को लामबंद करके सत्ता में बने हुए हैं। वहीं, सवर्णों का एक बड़ा वर्ग भी नीतीश के साथ है।