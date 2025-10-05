2.79 किमी लंबी टनल बनी छत्तीसगढ़ की पहचान, तीन राज्यों को जोड़ेगा यह आर्थिक गलियारा… जानें जनता को क्या-क्या लाभ मिलेगा?

Chhattisgarh Tunnel Construction: छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज और वन संपदा के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी जाना जाएगा। राज्य को हाल ही में उसकी पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग (टनल) की सौगात मिली है, जो न केवल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक मिसाल है, बल्कि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई रफ्तार देने वाली परियोजना साबित होगी।