Social Change: व्यक्तिगत प्रयासों से बदलती है दुनिया, रोडवेज के इन तीन कर्मचारियों की कहानियां समाज के लिए बनीं मिसाल

अनीता ने वर्ष 2010 में संकल्प नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की। यह संस्था नियमित तौर पर ब्लड कैंप का आयोजन करता है और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को मुफ़्त दवाइयां मुहैया कराता है। इस काम में उनके पति रविचंद्र, ससुराल के सदस्य भी हरसंभव मदद करते हैं। अनीता ने अपने मुहिम से डॉक्टरों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है जो संस्था की मुहिम में साथ खड़े हैं। आज की तारीख में 248 बच्चे उनके प्रयासों पर निर्भर हैं। वह जरूरतमंदों के लिए कम लागत पर इलाज हो सके इसके लिए अस्पताल से भी बातचीत करती हैं। इस काम में पैसों की कमी होती है तो वह अपनी तनख्वाह से खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटती। कंडक्टरम्मा" के नाम से प्यार से जानी जाने वाली अनीता को पांच बार सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी पुरस्कार और एक बार सर्वश्रेष्ठ एनजीओ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।