एक बाजार ऐसा भी.. न नगद भुगतान न डिजिटल पेमेंट, बिना पैसे के लोग करते हैं खरीदारी, जानें अनोखी परंपरा

करारोपण अधिकारी मनहरण लाल वर्मा ने अपने माता-पिता की स्मृति में होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इनमें कक्षा पांचवी के आदित्य रात्रे पिता फागूलाल रात्रे, 8वीं की तुलजा वर्मा पिता हरिशंकर वर्मा, 10वीं की तिलोत्तमा वर्मा पिता ओमप्रकाश वर्मा और 12वीं के युवराज वर्मा पिता शैलेन्द्र वर्मा शामिल रहे। इन सभी को प्रतीक चिन्ह, नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू थे। उन्होंने कहा, कोरदा का पोरा छत्तीसगढ़ी संस्कृति की धरोहर है। यहां की माताएं-बहनें इसे पूरी श्रद्धा और उमंग से निभाती हैं। हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच अनुपा बाई अश्वनी वर्मा ने की।